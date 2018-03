الأمم المتحدة: نطالب السلطات الليبية بضمان سلامة «أرحومة»

المتوسط:

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن اختفاء المدعي العام العسكري مسعود أرحومة منذ 15 مارس في طرابلس.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها اليوم الاثنين، السلطات المختصة إلى التحقيق لمعرفة مكان وجوده وتوضيح وضعه وضمان سلامته، مشددة على أن الاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والاختطاف يشكل خرقا خطيرا لسيادة القانون.

وتعرض المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني الليبية اللواء مسعود أرحومة لحادث اختطاف مع اثنين من مرافقيه، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس، منذ 15 مارس الجاري.

