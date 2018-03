أعيان ترهونة لـ«الثني»: ندعم الحكومة المؤقتة وليبيا لا تقبل القسمة

المتوسط:

أكد مجلس أعيان ومشايخ قبائل مدينة ترهونة على دعمه للحكومة المؤقتة والسلطات الشرعية، خلال استقبال رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين، مجلس أعيان ومشايخ قبائل مدينة ترهونة بحضور مقرر مجلس النواب النائب عن دائرة ترهونة صباح جمعة الحاج.

وخلال الاجتماع الذ عقد في مكتب الثني بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، أكد الوفد لدولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني على إعلاء المصلحة العليا للوطن، ولم شمل الليبيين، ونبذ الخلاف.

وناقش اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بآخر المستجدات السياسية، وكذلك دعم بلدية ترهونة للحكومة المؤقتة والسلطات الشرعية للبلاد.

وأوضح الوفد أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين مؤكدين على حرص ترهونة للم شمل الليبيين، وأن مجلس الأعيان والمشايخ سيعقد خلال الفترة القريبة القادمة ملتقى للمصالحة ببلدية ترهونة.

