تفاصيل جديدة بمحاور الاشتباكات في درنة

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار نجاحها في صد محاولة التفاف فاشلة نفذتها الجماعات المسلحة المسيطرة على درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب).

وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “محاولة الالتفاف كانت في محوري الساحل وعين ماره في مدينة درنة”.

وتفرض قوات الجيش حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة استعدادا لدخول المدينة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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