«الخيالي»: بلدية سبها تسعى لتوفير مساكن للعائلات النازحة

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، إنَّ «البلدية» ستبذل ما بوسعها لتوفير مساكن للعائلات النازحة بدلا من اتخاذها المدارس مأوى لها، مؤكدًا أن الدراسة متوقفة بالمدينة.

وأضاف الخيالي، خلال تصريحاتٍ صحافية، أنَّ حل مشكلة السكن للعائلات النازحة من مناطق الاشتباكات يتطلب بذل المزيد من الجهد والوقت، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأوضح الخيالي، أنَّ أبرز المشاكل التي يمر بها الجنوب الليبي وتحديدًا مدينة سبها، نقص الوقود وتردي الوضع الأمني، متابعًا أنَّ كمية الوقود الواصلة لمدينة سبها لم تتجاوز ثلاث شاحنات، بينما كانت حصيلة الشحنة التي وصلت الشاطئ تتعدى الأ 11 شاحنة.

جديرٌ بالذكر، أنَّ مدينة سبها تمر بأوضاع أمنية غير مستقرة؛ بسبب اشتباكات مسلحة تدور بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان منذ عدة أسابيع، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

