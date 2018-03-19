السلاك : مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية تسير بشكل جيد وإيجابي

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن اللجنة المعنية بأزمة الجنوب برعاية السراج مستمرة في متابعة أعمالها ومساعيها لوقف إطلاق النار وتفعيل الهدنة وتتواصل مع جميع الأطراف بلا استثناء أو تمييز أو انحياز لخلق أجواء للتهدئة تمهد لحوار جاد يفضى إلى مصالحة وتقود للاستقرار المنشود.

السلاك أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن جهود اللجنة ترتكز على الجانب الإنساني من حيث الاهتمام بالجرحى والمصابين وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية وفتح مسارات خدمية للمواطنين.

وأعلن عن تكليف رئيس المجلس الرئاسي المنطقة العسكرية الغربية بتأمين وصول صهاريج الوقود الى الجنوب التي وصلت تحديداً الى سبها وبراك الشاطئ.

وفيما يخص الملف المالي أوضح الناطق الرسمي أن هناك تنسيقاً مع اللجنة المالية بمجلس النواب والمصرف المركزي وباقي الجهات المعنية لإنجاز الترتيبات المالية لسنة 2018، مضيفاً أن وزارة المالية أكدت إحالتها مرتبات شهري يناير وفبراير للقطاعات الحكومية كافة إلى مصرف ليبيا المركزي منذ 2018/3/14 وفق مخرجات منظومة الرقم الوطني.

ولفت السلاك إلى استئناف مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية أمس الأحد في القاهرة بحضور رئيس الأركان المكلف بحكومة الوفاق اللواء عبد الرحمن الطويل، معتبراً ان المفاوضات تسير بشكل جيد وإيجابي.

كما كشف عن قرارات السراج وبصفته “القائد الاعلى للجيش” بشأن منح نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى للضباط الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم “داعش”ومن الطبقة الثانية لضباط الصف والجنود ومن الطبقة الثالثة للمدنيين لأدائهم واجباتهم بكل تفان وإخلاص في مواجهة التنظيم وتخليص البلاد من شره.

وتابع السلاك قائلاً:” السراج أصدر قراراً بمنح نوط التدريب العسكري من الطبقة الأولى إلى منتسبي قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد محمود احمد الزين وملازم أول أحمد زايد السائح ومن الطبقة الثانية الرائد الطاهر حسن شابه والموظف وليد محمود الحوتى وذلك لبذلهم جهداً مميزاً أثناء تنفيذ مشروع التدريب الخارجي بقوة مكافحة الإرهاب ووصولهم إلى مستوى عالٍ من التدريب”.

وفيما يتعلق بالمشاركة الليبية في الاجتماع الإفريقي الأوروبي المعني بمتابعة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة النيجرية نيامي، أفاد أن ممثلي الجانب الليبي والممثلين في وزير الخارجية المفوض محمد سيالة ووزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور ركزا على التعاون والتنسيق مع الدول المعنية فيما يخص معالجة قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وشبكات التهريب سواء دول الجوار مثل تشاد والنيجر أو الدول المتضررة من الهجرة غير الشرعية مثل فرنسا وإيطاليا.

أما فيما يخص قرار سحب مشروع صيانة المهبط الرئيسي 27 – 09 بمطار طرابلس الدولي من شركة “الراسخون” ومنح الإذن لمصلحة الطيران التعاقد مع شركة “الدار الوطنية للمقاولات العامة والاستثمار العقاري” لتنفيذ المشروع بدلاً من الشركة الأولى، أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي على أن شركة “الراسخون” كانت قد اعتذرت بشكل رسمي عن تنفيذ المشروع وعليه تم عمل مناقصة ورسي الأمر على شركة “الدار الوطنية” كمنفذ للمشروع.

في ختام المؤتمر الصحفي نقل السلاك ترحيب السراج بالملتقى الثاني لعمداء البلديات المنعقد بالعاصمة طرابلس وبعمداء البلديات اللذين جاءوا من كل ربوع ليبيا لبحث سبل تقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن السراج تابع شخصياً ترتيبات الاستقبال والإقامة والإجراءات الأمنية من خلال الاجهزة المعنية بحكومة الوفاق.

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