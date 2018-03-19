الثني يبحث أوضاع بلدية ترهونة

استقبل رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الإثنين بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مجلس أعيان ومشايخ قبائل مدينة ترهونة بحضور مقرر مجلس النواب عن دائرة ترهونة صباح جمعة.

وأكد الوفد للثني على “إعلاء المصلحة العليا للوطن ولم شمل الليبيين ونبذ الخلاف مبينا أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين مؤكدين على حرص ترهونة على لم شمل الليبيين، وأن مجلس الأعيان والمشايخ سيعقد خلال الفترة القريبة القادمة ملتقى للمصالحة ببلدية ترهونة” بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وناقش المشاركون في اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بآخر المستجدات السياسية، وكذلك “دعم بلدية ترهونة للحكومة المؤقتة والسلطات الشرعية للبلاد” وفق ذات المصدر.

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