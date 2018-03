لجنة «حصر العمالة الأجنبية» تُطلق جولات ميدانية لحصر الوافدين

المتوسط:

أفادَ حسين الربيعي عضو لجنة حصر ومتابعة واستجلاب العمالة الأجنبية الوافدة، بجهاز الحرس البلدي بنغازي، بأنَّ عمل اللجنة حاليًا مقتصرٌ على حصر العمالة الأجنبية، مضيفًا أنَّ «اللجنة» تقوم يوميًا بالجولات الميدانية، لحصر العمالة الوافدة.

وأضاف «حسين الربيعي»، أنَّ هناك عدة إجراءات تمَّ اتخاذها لحصر العمالة الوافدة، أبرزها، تصوير العمالة، وأخذ بصمات العمال، وتخزينها بمنظومة أمنية يتم استخدامها عند الحاجة.

وأشار «حسين الربيعي»، إلى أنّه في حال توافقت كافة الشروط المَطلوبة المتعلقة بالعمالة فلن يتم ترحيلهم.

