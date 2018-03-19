ضبط كمية من كوابل الكهرباء المسروقة من منطقة هراوة

تمكن عناصر بمركز شرطة هراوة ( 70 كيلومتر ) شرق سرت، الإثنين، من ضبط كميات من الكوابل الكهربائية المسروقة من الأعمدة الكهربائية في احدى المزارع بضواحي المنطقة.

وقال مصدر أمني ببلدية هراوة لـ”بوابة افريقيا الإخبارية”، إن كمية الكوابل المضبوطة تقدر بحوالي 1500 متر من خط الجهد المنخفض وأسلاك نحاسية تمت ازالتها من أعمدة كهرباء كانت تغذي مصنع طوب إسمنتي بالمنطقة.

وأشار المصدر إلى أنه جار التحقيق في الواقعة والتحري عن الجناة للقبض عليهم وتقديمهم لجهات الاختصاص.

ومن جهة اخرى أكدت دائرة توزيع هراوة أن العمل جارٍ على إعادة التيار الكهربائي للمنطقة التي سرقت منها كوابل الكهرباء.

وطالبت دائرة لتوزيع الجهات الأمنية المختصة بتأمين وحماية خطوط ومرافق شركة الكهرباء من المخربين والعابثين وعمليات السطو.

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