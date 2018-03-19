الأمم المتحدة تكشف حصيلة الاشتباكات في الجنوب الليبي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الاشتباكات القبلية بين التبو وأولاد سليمان في الجنوب الليبي خلفت 13 قتيلا و59 مصابا من المدنيين بينهم خمسة أطفال كما أدت إلى نزوح حوالي 870 أسرة إلى الأحياء المجاورة لمدينة سبها

وبين المكتب في تقرير له اليوم الاثنين، أن الأسر التي نزحت إلى حى المنشية في سبها تستخدم المدارس كمأوى موضحا أن الاحتياجات الرئيسية للسكان المشردين تتمثل في المياه والمواد الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات النظافة والملابس والأدوية الأساسية والإمدادات الطبية، وكذلك الخيام باعتبارها أكثر الاحتياجات شيوعًا للنازحين فى المنشية.

وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة للتوسط لإنهاء النزاع الذي نشب بين القبيلتين أوائل شهر فبراير الماضي لم تؤت ثمارها حتى الآن.

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