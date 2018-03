رئيس جهاز الشرطة القضائية يعقد اجتماعًا حول أوضاع السجناء

المتوسط:

عقد رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود أبوحميدة، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر مكتب رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفي فتحي الجعيبي، حول أوضاع السجناء الأحداث داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وكيفية تفعيل دور الرعاية.

وشارك في هذا الاجتماع، محسن بوسنينة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وطارق الوش مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد المنعم الغدامسي مدير إدارة المؤسسات وفوزي العمودي موسي عضو اللجنة الإدارية بصندوق التضامن الاجتماعي وزهرة علي عويد أخصائية اجتماعية بمكتب وكيل الوزارة.

وناقش «الاجتماع»، التشريعات والقوانين الخاصة بأوضاع السجناء، التي تكفل لهم الحق في تهذيبهم وإصلاحهم في مؤسسات نموذجية، خاصة تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

