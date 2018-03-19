المتوسط:

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الإثنين، بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وهنأت سفيرة الاتحاد الأوروبي «السويحلي»، على سلامته والوفد المرافق له من الهجوم الغادر الذي تعرض له خلال توجهه لزيارة مدينة يفرن الأربعاء الماضي، إذ بحث اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا، ومستجدات تعديل الاتفاق السياسي.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى توحيد جهود المجتمع الدولي ضد التدخلات السلبية الخارجية في الشأن الليبي، لإنجاح مساعي الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد «السويحلي»، دعمه لجهود توحيد المؤسسة العسكرية ولكن في إطار مؤسساتي يشمل كافة ضباط الجيش الليبي بعيدًا عن التجاذبات السياسية وبرعاية جميع الأطراف الليبية لكي تحظى هذه الجهود بالدعم المطلوب، ولقطع الطريق على التأثيرات الأجنبية على هذا الملف الحساس.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التزام العسكريين باختصاصاتهم وصلاحياتهم، وتجنب الخوض في اختصاصات السلطة المدنية العليا في البلاد.

وأعرب «السويحلي» عن استعداد المجلس الأعلى للدولة لاستئناف التواصل مع مجلس النواب للتوافق حول السلطة التنفيذية الجديدة وفقًا لآليات عملية سريعة يتفق عليها الطرفان.

من جهتها، أكدت السفيرة موشايد، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الليبي ودعمه لجهود تحقيق التوافق والاستقرار في البلاد.

The post «السويحلي» يُناقش مع سفيرة الاتحاد الأوروبي مستجدات تعديل الاتفاق السياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

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