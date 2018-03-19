الجهاني: وجود السلطة التشريعية في بنغازي سيزيد من الضبط الأمني في المدينة

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن مدينة بنغازي هي من أخرجت “الثورة” وأقل ما يمكن القيام به هو نقل مجلس النواب من طبرق إليها، متوقعاً في حال تم نقل المجلس بأن يتحسن أدائه للأفضل.

الجهاني أشار خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “أكثر” الذي يبث عبر قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بالنسبة لتأثير نقل المجلس من طبرق إلى بنغازي على حضور أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته منذ أكثر من 8 أشهر فلن يحدث ذلك إختلافاً كثيراً لأن من لم يحضر في طبرق لن يحضر ببنغازي.

ويرى عضو مجلس النواب أن وجود السلطة التشريعية في بنغازي سيزيد من الحس والضبط الأمني وإنتقال البرلمان للمدينة يعد دليل وإشارات إيجابية لمحاربة الجيش للإرهاب.

وأعرب الجهاني عن إستيائه إزاء ما وصفها بـ”محاربة” العديد من الأشخاص ووقوفهم ضد إنتقال المؤسسات السياسية منها مجلس النواب والسفارات والمنظمات الدولية، مؤكداً على حاجة المدينة لعودة مثل هذه المؤسسات.

كما قال إن موضوع نقل مجلس النواب أمر يتعلق بإرادة أعضاء المجلس نفسهم اللذين يتطلب منهم تحديد رغبتهم خلال جلسة قائمة بالتحرك ونقل جلسات البرلمان إلى بنغازي لتفادي الدخول في خلافات مع رئاسة المجلس.

وأضاف :”لا يوجد إختلاف كبير بين مدينة طبرق وبنغازي بشأن العمل السياسي، طبرق لم تقصر بتأمين النواب من كل مدن ليبيا والمطلوب من المستشار صالح هو التعاطي مع الطلب إحتراماً لمقدميه والكثير من النواب ليس لهم علم بهذه المطالبة والغالبية ليس لديها مشكلة في نقل جلسات المجلس من دار السلام إلى بنغازي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية