قنصو ينفي خطف سائقي شاحنات الوقود المتجهة للجنوب

نفى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو، الاثنين، الأخبار المتداولة حول اختطاف سائقي شاحنتي وقود بمنطقة براك الشاطئ في الجنوب الليبي.

وأوضح قنصو، في تصريح للرائد، أن الذي حصل هو خلاف بين سائقي الشاحنتين، وأن السائقين رجعوا إلى بيوتهم بعد هذا الخلاف، موضحا أن الخطأ الحاصل في توزيع الوقود؛ كان بسبب الإشعارات التي وضعت على شاحنات الوقود.

وأضاف قنصو أنه من المفترض أن تسير القافلة المنطلقة إلى الجنوب 40 شاحنة، ولكن العدد الفعلي من الشاحنات التي انطلقت تجاه المنطقة هو 16 شاحنة، مؤكدا أنهم مستمرون في تزويد المنطقة الجنوبية بالوقود.

وفي سياق آخر قال وزير الحكم المحلي، إنه يدعم ملتقى البلديات المنعقد في طرابلس، مضيفا بأن الوزارة غير معنية به، وأنه مع أي وقفة تعود بالنفع على البلاد.

يشار إلى أن مدير غرفة عمليات توصيل الوقود إلى المنطقة الجنوبية، أعلن الأسبوع المنصرم أن مجموعة مسلحة خطفت سائقي شاحنتي وقود، بالقرب من منطقة براك الشاطئ.

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