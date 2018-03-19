قصة تعذيب الطفل محمد تصدم بنغازي

تمكنت وحدة التحري والقبض بقسم النجدة بنغازي من إنقاذ طفل يدعى محمد، بعد أن تعرض للتعذيب لسنة كاملة على يد والده وزوجته.

وأظهر مقطع فيديو متداول الطفل وهو مربوط بالحبال حتى تسلخ جسده الضعيف، بسبب مشاكل عائلية مع والدة الطفل.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة في مدينة بنغازي، إسماعيل الرملي، لقناة “218 نيوز”، أن والدة الطفل تقدمت بشكوى في وقت سابق بعد أن أخبرتها جارتهم بأن محمد مربوط في الباحة الأمامية للمنزل ويعامل معاملة سيئة، وتمكنت الجارة من التسلل لالتقاط صور للطفل وتسليمها لمركز الشرطة كدليل على مايتعرض له طفلها على يد زوجها وزوجته، ولكن دون جدوى ولم يلقى القبض على الوالد.

وقال الرملي إن الجارة تسللت مرة أخرى وتمكنت من التقاط فيديو للطفل وهو مكبل بالحبال، وتوجهت به إلى قسم النجدة بنغازي لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة، ولم ينفذ في وقت سابق، فانتقلت وحدة التحري والقبض على الفور إلى المكان وألقت القبض على الوالد وسلمته للجهات المختصة لإنهاء التحقيقات معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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