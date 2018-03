خسائر مادية بالمعهد الصحي في سبها الطبي جراء الاشتباكات بالمدينة

المتوسط :

تعرض المعهد الصحي المتوسط داخل مركز سبها الطبي، لعدة طلقات وشظايا، جراء الاشتباكات التي تشهدها مدينة سبها.

وأفاد مدير المعهد الصحي المتوسط (محمد التركي)، نقلا عن تدوينه بصفحة مركز سبها الطبي، أن المركز تعرض لخسائر مادية جراء الاشتباكات والمتمثلة في سقوط جزء من سقف إدارة المعهد، فضلا عن تعرض أحد الفصول لعدة عيارات نارية.

الجدير بالذكر أن مدينة سبها تشهد توترا أمنيا نظرا للاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والجماعات المسلحة و التي سقط على أثرها عدد من الضحايا و الجرحى .

