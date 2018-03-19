عاشور يدعو دول الجوار إلى منع تدفق المهاجرين إلى ليبيا

دعا وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور، الإثنين دول الجوار الليبي إلى حماية حدودها من تدفق آلاف المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا.

وأكد عاشور، حسب صفحة الوزارة الرسمية وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي، “بيتينا موشايت” في طرابلس، ضرورة “مكافحة التنظيمات الإجرامية المنظمة، والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية”، وفق قوله.

ومن جهتها، أبدت موشايت استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع وزارة الداخلية في المجالات الأمنية، ودعم الجهات الأمنية الليبية في ملف الهجرة والتهريب.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كلّف، في منتصف فبراير المنصرم، العميد عبد السلام عاشور بوزارة الداخلية خلفا للعارف الخوجة.

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