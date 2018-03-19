أعيان ومشايخ الرجبان يحملون حكومة الوفاق مسؤولية اختطاف اللواء ارحومة

استنكر أعيان وحكماء ومشايخ مدينة الرجبان، اختطاف المدعي العام العسكري، اللواء مسعود ارحومة، وأعربوا عن استغرابهم حيال صمت المجلس الرئاسي.

هذا وحمل بيان حكماء الرجبان حكومة الوفاق الوطني، مسؤولية اختطاف ارحومة، مطالبين مختلف الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها من أجل إطلاق سراحه، وتقديم الجناة إلى العدالة.

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