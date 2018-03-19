هل ينتهي ملف ليبيا وسوسيتيه جنرال قريبا بالولايات المتحدة ؟

قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي اليوم الإثنين أنّه يتتفاوض مع السلطات الأمريكية من أجل التوصل إلى حل في التحقيقات حول ليبور وحول ليبيا .

وقال البنك أنّه “دخل في مرحلة نقاش أكثر فاعلية من أجل وضع حدا لهاذين الملفين في الأسابيع القادمة”.

وقال موقع Boursier الفرنسي المختص في إقتصاد، اليوم الإثنين، إنه يصعب تحديد التأثيرات المالية لهذه الملفات في هذه الفترة، لكن البنك يوفر 2.3 مليار أورو من أجل نزاعته ،منها 1 مليار يورو بالقيمة المقابلة لليورو مخصصة للملفين المعنيين.

وكانت المؤسسة في الأسبوع الماضي، قد أشارت إلى أن مديرها التنفيذي المفوض قد قدّم إستقالته على خلفية هذه الملفات.

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