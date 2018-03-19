اخبار ليبيا الان

هل ينتهي ملف ليبيا وسوسيتيه جنرال قريبا بالولايات المتحدة ؟

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي اليوم الإثنين أنّه يتتفاوض مع السلطات الأمريكية من أجل التوصل إلى حل في التحقيقات حول ليبور وحول ليبيا .

وقال البنك أنّه “دخل في مرحلة نقاش أكثر فاعلية من أجل وضع حدا لهاذين الملفين في الأسابيع القادمة”.

وقال موقع Boursier  الفرنسي المختص في إقتصاد، اليوم الإثنين، إنه يصعب تحديد التأثيرات المالية لهذه الملفات في هذه الفترة، لكن البنك يوفر 2.3 مليار أورو من أجل نزاعته ،منها 1 مليار يورو بالقيمة المقابلة لليورو مخصصة للملفين المعنيين.

وكانت المؤسسة في الأسبوع الماضي، قد أشارت إلى أن مديرها التنفيذي المفوض قد قدّم إستقالته على خلفية هذه الملفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك