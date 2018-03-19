لجنة المالية بمجلس النواب تناقش موضوع الميزانية العامة للدولة

عقدت لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم بمقر ديوان المجلس، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، عمر تنتوش، وعضوية محمد دومة، وعبد المطلب إدريس، والمهدي مسعود، ومصباح دومة، وبحضور مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها العادي، عددا من المواضيع، منها الميزانية العامة للدولة المقدمة من الحكومة المؤقتة.

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