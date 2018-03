“قنصو” يكشف حقيقة خطف سائقي شاحنات الوقود المتجهة للجنوب

المتوسط – أحمد المُهر

صرح وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، بداد قنصو، أن الأخبار المتداولة حول اختطاف سائقي شاحنتي وقود بمنطقة براك الشاطئ جنوبي البلاد ، عارية تماما من الصحة.

وقال “قنصو” ، في تصريحات مرئية، أن الأمر مجرد خلاف بين سائقي الشاحنتين، وعاد كل منهم إلى بيته بعد انتهاء الخلاف، لافتا إلى أن سبب الخلاف يعود إلى خلل في توزيع الوقود جؤلء الإشعارات الخاطئة التي وضعت على شاحنات الوقود.

وأشار وزير الحكم المحلي، إلى أنه من المفترض أن تسير القافلة المنطلقة إلى الجنوب 40 شاحنة، ولكن العدد الفعلي من الشاحنات التي انطلقت باتجاه المنطقة هو 16 شاحنة، مؤكدا أنهم مستمرون في تزويد المنطقة الجنوبية بالوقود.

جدير بالذكر أن مدير غرفة عمليات توصيل الوقود إلى المنطقة الجنوبية، أعلن الأسبوع الماضي أن مجموعة مسلحة خطفت سائقي شاحنتي وقود، بالقرب من منطقة براك الشاطئ

