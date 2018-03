إيطاليا تنتصر لـ«البحرية الليبية» وتصادر سفينة المنظمة الإسبانية «برواكتيفا»

المتوسط:

شهدت الساحات الإعلامية، خلال الأيام القليلة المنقضية، حالة من الجدل حول عملية إنقاذ قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، كانت وجهتهم البحر المتوسط، في منطقة تقع تحت سلطة خفر السواحل الليبي، الواقعة التي تبادلت فيها الاتهامات بين القوات البحرية الليبية، ومنظمة الإغاثة الإسبانية «برواكتيفا أوبن أرمز».

البيان الرسمي الأول الذي استبق توضيح تفاصيل الحادث كان من جانب القوات البحرية الليبية الذي تلقفته العديد من وسائل الإعلام، والصادر في الساعات الأولى يوم الجمعة الماضية الموافق 17 مارس الجاري، وهو البيان الذي وجهت فيه البحرية الليبية تهمة صريحة للمنظمة الإسبانية بأنها حاولت افتعال عملية كان الغرض منها الخداع، حيث وصفها «صاحبة ادعاءات ودموع التماسيح لأجل الاستمرار في الخداع».

«البحرية الليبية» روت تفاصيل الحادث التي أكدت «أن زورق دورية حرس السواحل توجه لعملية الإنقاذ قبل سفينة الإغاثة الإسبانية بأكثر من ساعة ونصف، لكنه فوجئ بإنزالها قاربين مطاطين عندما رصدت زورق البحرية لمحاولة الخداع والوصول إلى قارب المهاجرين أولا، كأنها حالة استحوذ على غنائم، الحالة التي أدت إلى رفض المهاجرين إنقاذهم من جانب خفر السواحل، ما اضطر القوات إلى ترك عملية الإنقاذ لتلك المنظمة لاعتبارات إنسانية».

بعد بيان البحرية الليبية بيوم واحد، دخلت المنظمة الإسبانية على خط الحدث بتغريدة على «تويتر» لمؤسسها، أوسكار كامبس، قال فيها: «إن خفر السواحل الليبي اعترض سفينة إنقاذ تابعة للمنظمة كانت تحاول إنقاذ المهاجرين، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وطالبوا عمال الإنقاذ بتسليم النساء والأطفال الذين في حوزتهم، ما أدى إلى اضطرار القارب الذي كان على متنه أكثر من 200 شخص إلى الانتظار لأكثر من يوم للدخول إلى ميناء أوروبي آمن على الرغم من أنه كان يقل أشخاصا في حالة حرجة».

لكن المشهد الأخير في ذلك الحدث ظهرت فيه قوات خفر السواحل الإيطالية، التي يبدو بيانها الصادر اليوم الاثنين، كشاهد وحكم في تلك الأزمة، حيث قالت «إن المنظمة الخيرية الإسبانية (بروأكتيفا أوبن آرمز) انتشلت المهاجرين من زوارق مطاطية غير آمنة فى المياه الدولية على مسافة 117 كيلومترا من الساحل الليبى يوم الخميس الماضى، وتجاهلت أوامر بالابتعاد من حرس السواحل الليبى المسئول عن انتشال المهاجرين فى هذه المنطقة من البحر».

لم يكن بيان خفر السواحل الإيطالية الأخير في الحادث، لكن جاء قرار إحدى المحاكم الإسبانية، كانتصار لرواية البحرية الليبية، حيث أمرت تلك المحكمة بمصادرة السفينة التابعة للمنظمة الإسبانية (بروأكتيفا أوبن آرمز) للاشتباه فى أن ثلاثة من العاملين لديها، منهم قبطان السفينة وكامبس، يديرونها فى إطار منظمة إجرامية تدعم الهجرة غير الشرعية».

وقالت المحكمة: «إن بروأكتيفا انتهكت اتفاقا دوليا»، في إشارة منها إلى الاتفاق أبرمته الحكومة الليبية بأن هذه منطقة إنقاذ يتولى المسئولية فيها الليبيون».

وهذه هى المرة الثانية التى تصادر فيها إيطاليا سفينة إنقاذ، فقد تحفظت على السفينة الألمانية لوفينتا فى أغسطس الماضي، بسبب اتهامات بمساعدة مهاجرين غير شرعيين، ونفت منظمة الإنقاذ البحرى الألمانية (يوجيند ريتيت) الاتهامات وتسعى لاستعادة السفينة.

