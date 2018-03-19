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السويحلي: إشراك جميع الضباط لتوحيد الجيش

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، الاثنين، عن دعمه لجهود توحيد المؤسسة العسكرية بشكل يشمل كافة ضباط الجيش الليبي، وبرعاية جميع الأطراف لإيجاد الدعم المطلوب لتلك الجهود، ولقطع الطريق على التأثيرات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء السويحلي، بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايد، في طرابلس، لبحث تطورات الوضع السياسي في ليبيا ومستجدات تعديل الاتفاق السياسي، وفق بيان لمكتب السويحلي الإعلامي.

وأكد السويحلي ضرورة التزام العسكريين باختصاصاتهم وصلاحياتهم، وعدم التدخل في اختصاصات السلطة المدنية.

وأعرب عن استعداد مجلسه لاستئناف التواصل مع مجلس النواب للتوافق حول السلطة التنفيذية الجديدة وفقا لآليات عملية سريعة يتفق عليها الطرفان.

من جانبها أكدت السفيرة موشايد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الليبي ودعمه لجهود تحقيق التوافق والاستقرار في البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الا ضباط العمالة من يبيعون الوطن بالبطن و بالمال والسلطة الذي يطأطئون رءوسهم للعملاء في الغرب والذين ياكلون الكف من زعماء عملاء قطر واردوغان والعملاء اصحاب البطون واللحى واللجام – لا جيش في ليبيا الا الجيش العربي الليبي بقيادة المشير واللي عجبه اهلا واللي ما عجبه ايطير – جفت الاقلام وطويت الصحف –

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