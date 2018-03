فرنسا تحذر من تحالف “تجار البشر” مع الجماعات الإرهابية في ليبيا

المتوسط :

حذر وزير الداخلية الفرنسي “جيرار كولومب” من تحالف المهربين المتورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية مع عناصر إرهابية، على خلفية ثبوت تورط “تجار البشر في ليبيا وعودتهم محملين بأسلحة إلى النيجر.

وأرجع ” كولومب” سبب تراجع المجتمع الدولي عن التزامه بإعادة سبعمئة ألف مهاجر من ليبيا العام الماضي إلى زيادة تدفق عدد المهاجرين الموقوفين من شهر إلى آخر جراء توافدهم المستمر، موضحا أن اجتماع نيامي، بحث تسريع إعادتهم إلى دولهم.

وأشار ” كولومب” إلى أن السلطات الفرنسية أصدرت أكثر من مئتي مذكرة توقيف بحق مهربين ومتورطين في تنظيم عمليات هجرة واتجار بالبشر، الخميس الماضي.

وثمن كولومب، الجهود المبذولة من قبل الليبيين والسلطات الليبية في محاربة ظاهرة الهجرة الغير الشرعية.

