تركيب لوحات شمسية لتوليد الطاقة بالمركز الصحي هون

تم مساء اليوم الاثنين تركيب لوحات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بالمركز الصحي هون ببلدية الجفرة.

وأفاد المهندس المشرف على عملية التركيب المكلف من الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة بطرابلس بان مركز هون الصحي هو العاشر على مستوى ليبيا الذي يتم تركيب لوحات الطاقة الشمسية منظومة الف ومائتين ميجاوات.

وقال لمراسل بوابة افريقيا الجفرة بان القدرة الإنتاجية للكهرباء يمكنها تغطية جزء مهم من المركز بالطاقة الكهربائية مثل ثلاجات التطعيمات والامصال ومعامل التحليل والأجهزة الأخرى ذات الأهمية مشيرا الى ان الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة تكفل بكافة اعمال التركيب.

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