تعليمات هامة من صحة المؤقتة

دعا وكيل عام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، الاثنين، كافة المرضى التوجه إلى اللجان الفرعية للعلاج بالداخل والخارج بالمستشفيات التعليمية لتقديم ملفاتهم بعد استيفاء كافة الإجراءات.

ووجه عقوب كافة المستشفيات العامة التعليمية والقروية، والمراكز التخصصية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، لتجهيز أقسام الإسعاف والطوارئ وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية، والمستلزمات الطبية للمرضى والمترددين بأقسام الطوارئ من المخصصات المالية المسلمة لهم دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

ونوه بأن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة فعّلت غرفة الإسعاف والطوارئ بديوان وخصصت له سبل التواصل على مدار 24 ساعة على الأرقام ‎0910014714 و ‫0924949849.

ونبه عقوب كافة مدراء ادارات الخدمات الصحيه بالبلديات ومدراء المستشفيات التعليمية والعامة والتخصصية والقروية، بعدم مغادرة مقار أعمالهم الا بأذن كتابي من الوزارة أو تكليف من يتولي بعدهم، وعدم تلبية الدعوات من المنظمات الدولية إلا بإذن الوزارة.

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