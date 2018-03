«الضمان الاجتماعي ببنغازي» يناقش آلية صرف معاشات التقاعد العسكري

المتوسط:

عقد مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي، أنور محمد الجوهري، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة آلية صرف معاشات التقاعد العسكري ، بحضور مديري مكاتب الخدمات الضمانية، ورؤساء الوحدات، ورئيس قسم التقاعد العسكري.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة كل ما يتعلق بمعاشات التقاعد العسكري، والوصول بها إلى التطبيق الأمثل، وتجويد آلية انسياب حركة الملفات، وصرف المعاشات بصورة أفضل .

الجدير بالذكر أن الاجتماع عقد في ظل المتابعة المستمرة للخدمات التي يقدمها ديوان صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي للمتقاعدين.

