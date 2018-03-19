وزير الداخلية بحكومة الوفاق يجتمع مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

اجتمع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني العميد ” عبد السلام عاشور ” ظهر اليوم الاثنين بطرابلس ، مع سفيرة الاتحـاد الأوروبي في ليبيا ” بيتينا موشايت “.

وأكد عاشور خلال الاجتماع على ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية داعياً دول جوار ليبيا إلى حماية حدودها ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين منها إلى ليبيا.

وأبدت ” موشايت ” من جانبها إستعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع وزارة الداخلية فيما يخص المجالات الأمنية.

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