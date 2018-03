التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ” محمد الطاهر سيالة”، اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا “لينديوي سيسلو” ، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية الإستثنائية المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، بأن الجانبان تناولا خلال لقائهما بحث عدد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك، و كذلك سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن سيالة يشارك في أعمال واجتماعات القمة الأفريقية الإستثنائية المنعقدة بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة الرواندية كيغالي ، تحت شعار “إفريقيا تنطلق” و التي تختم أعمالها غدا الثلاثاء، بحضور قادة الدول الخمس والخمسين بأفريقيا وذلك للتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تعد أكبر منظمة تجارة حرة تم انشاؤها منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.

The post على هامش أعمال القمة الأفريقية الإستثنائية فى كيغالى .. سيالة يلتقى نظيرته بالجنوب الإفريقى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية