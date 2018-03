اختطاف “جمعة الأسطى” في العاصمة طرابلس

المتوسط :

اختطف مسلحون مجهولون المدير السابق ومالك قناة العاصمة رجل الاعمال “جمعة الاسطى”، مساء اليوم الاثنين، من منزله وتم اقتيادة إلى جهة غير معلومة.

وأفادت مصادر مقربة من “الأسطى” بأن المسلحين اقتحموا منزله بمنطقة حي الأندلس فى طرابلس وإقتادته نحو جهة غير معلومة مؤكدة انقطاع الاتصال به.

وذكر عدد من النشطاء في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المرجح أن تكون الجهة المسلحة التي اقتادت “الأسطى” تابعة لـكتيبة غنيوة في ابوسليم بالعاصمة طرابلس

الجدير بالذكر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى من نوعها لهذا الشهر حيث اختطف المدعى العسكري العام بحكومة الوفاق “مسعود أرحومه”، الخميس الماضى، بالقرب من منزله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس ، و لم ترد أية انباء عنه حتى تلك اللحظة.

