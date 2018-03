البعثة الأممية تثمن مخرجات ملتقى البلديات في طرابلس

المتوسط :

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باللقاء الثاني لعمداء البلديات الذي عقد في طرابلس ، معربة عن سعادتها بالحضور الحافل للعمداء من مختلف المناطق الليبية.

و ثمنت البعثة الأممية ، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية “فيسبوك”،اللقاءات كافة والجهود المبذولة من قبل الأطراف الليبية الرامية لإصلاح و بناء الدولة الليبية و تحقيق الاستقرار بها.

ودعت البعثة، الأطراف كافة إلى التماس المسؤولية التاريخية و توحيد الصف و إعلاء صوت الوطن من أجل الخروج بليبيا من المرحلة الانتقالية إلى عهد المؤسسات المستقرة.

الجدير بالذكر أن ملتقى البلديات الذي عقد في طرابلس ضمن نحو 30 بلدية من مختلف المناطق الليبية ، واستمر على مدار يومى الثامن عشر و التاسع عشر من الشهر الجاري في العاصمة طرابلس، و لخص الملتقى إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من عمداء البلديات للإشراف المباشر على الحوار بين لجنتى مجلس النواب والدولة تحت رعاية أممية بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيان مع التأكيد على أحقية فريق العمل التمديد حسب ما تقتضيه المصلحة.

