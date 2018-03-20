قذاف الدم: لا أسعى للترشح للرئاسة

كشف أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، عن اساب خروجه من ليبيا ،قائلا إنه كلف بمهمة التواصل مع الليبين في الداخل لإنقاذ ليبيا من المؤامرة، لكن التدخل الغربي أسقط كل محاولاته فخرجت بعد ذلك على حد تعبيره.

وأضاف الدم خلال لقائه على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أطالب الحكومة في ليبيا بالإفراج عن المساجين الليبين هناك، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الليبيين في السجون الليبية وعندما يخرجوا ستشرق الشمس في ليبيا مرة أخرى.

وتابع: نحن أنصار “ثورة الفاتح”، ولسنا حزب، ونحن نظام جماهيري ولدينا الملايين من الشعب الليبي، ولدينا منسقين داخل ليبيا، ولا نبحث عن حكم وهدفنا هو إخراج ليبيا من “الوحل”، بكل الوسائل السلمية، ولا نريد حمل السلاح.

وأردف المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، لن نترك ليبيا للاحتلال، ولن أسعى للترشح للرئاسة ولكن أريد إنقاذ بلدي فقط، وحقن الدماء الليبيه، حتى تعود ليبيا للاستقرار مرة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية