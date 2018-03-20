وزارة الصحة في المؤقتة تصدر تعليمات جديدة

اصدر وكيل عام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب ، “4” توجيهات و تعليمات هامة .

و أبرز ماجاء في تعليمات المكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب التنبه على كافة المستشفيات العامة التعليمية، والقروية، والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات على ضرورة تجهيز أقسام الإسعاف والطوارئ وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية، والمستلزمات الطبية للمرضي والمترددين بأقسام الطوارئ من المخصصات المالية المسلمة لهم دون تحميل المواطن أي أعباء مالية .

وكما وجه عقوب – تعليماته إلى كافة المرضي الليبيين بشرق وغرب وجنوب البلاد، التوجه إلى اللجان الفرعية للعلاج بالداخل والخارج بالمستشفيات التعليمية لتقديم ملفاتهم بعد استيفاء كافة إجراءاتهم .

ونوه الوكيل العام بأن وزارة الصحة المؤقتة فعلت غرفة الإسعاف والطوارئ بديوان وخصصت له سبل التواصل طيلة 24 ساعة علي الأرقام المدرجة ‎0910014714 وعلي الرقم ‫0924949849‬ .

ووزعت وزارة الصحة – عدد كبير من سيارات الإسعاف في نقاط الثابتة بعدد من البلديات وعلى الشريط الساحلي الليبي وبعدة مناطق نائية، ومتفرقة وفق خطة منظمة بمختلف أنحاء البلاد بعد تحديد التمركزات الفعلية للسيارات، باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بالغرفة عبر الأجهزة اللاسلكية مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان وزارة الصحة، والمحددة عبر الأقمار الصناعية بواسطة نظام “جي بي اس”.

كما اكد عقوب في تعليماتة بالتنبيه علي كافة مدراء ادارات الخدمات الصحيه بالبلديات ومدراء المستشفيات التعليمية والعامة والتخصصية والقروية بعدم مغادرة مقار أعمالهم الا بأذن كتابي من وزارة الصحة المؤقتة اوتكليف من يتولي بعدهم وعدم تلبية الدعوات من المنظمات الدولية الا بإذن الوزاره .

ولفت وكيل عام وزارة الصحة بان هذا التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة، على توفير الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمترددين على أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات ومتابعة انتظام سير العمل بالخدمات الصحية في كافة البلديات و المناطق وتذليل كافة المعوقات ومعالجتها، ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المراحلة وفق إستراتجية وزارة الصحة لعام 2018 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية