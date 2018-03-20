لهذا السبب تفقد وزير العدل بالمؤقتة سجون طبرق

تفقد وزير العدل المكلف الدكتور الصيد محمد الصيد بالحكومة الليبية المؤقتة مدينة طبرق وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات .

حيث زار وزير العدل مقر مجمع ومحاكم ونيابات طبرق وعقد اجتماع بحضور السيد رئيس محكمة استئناف طبرق المستشار سعد المصراتي والمحامي العام خيرالله احتيتة، ورئيس النيابة العامة اشرف المقيرحي ومجموعة من المستشارين ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي الدكتور محمد الشارف ومدير مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي ورئيس فرع وزارة العدل طبرق السيد إبراهيم صقر ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل فرع طبرق الرائد فرج منصور ومدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق السيد حبيب بوبلال .

وبحث الدكتور الصيد محمد الصيد خلال الاجتماع أوضاع مشاريع وزارة العدل وأوضاع السجون، وتفقد المكتبة المركزية المتخصصة في القانون والموجودة بمقر مجمع المحاكم والنيابات طبرق.

وفي سياق متصل، قام بجولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطبرق والتقى بالمسؤولين فيها وتفقد أوضاع المساجين .

وختم جولته بزيارة مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق والتقي بمدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي ومدير فرع طبرق حبيب بوبلال ، وأثنى على عمل مراكز الخبرة القضائية والبحوث المنتشرة في ليبيا مؤكدا على أهمية دور مركز الخبرة القضائية والبحوث في دعم القضاء الليبي مشيرا إلى أنه يجب أن يكون مركز الخبرة القضائية والبحوث هيأة مستقلة بذاتها وتفقد فرع طبرق وسط شروح مفصلة عن طبيعة العمل مقدمة من مدير عام المركز ومدير الفرع والخبراء

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