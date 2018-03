خاص – المتوسط :

أفاد المتحدث باسم البرنامج الانتخابي لسيف الاسلام القذافي ” أيمن بوراس” قيام النائب العام في طرابلس، أمس الاثنين، بسحب بطاقة الرقم الوطني من نجل القذافي.

و أوضح “بوراس”، في تصريح خاص للمتوسط، أن السبب وراء سحب الهوية هو ظهور سبف الاسلام القذافي مجددا على المشهد السياسي في ليبيا ما تسبب في إحداث ربكة سياسية لدي بعض الأطراف، الأمر الذي دفع البعض إلى اتخاذ اجراءات و ردود افعال مضادة لا جدوي منها،مؤكدا على فشل مخططهم بقوله “”ولكنهم لن يفلحوا”.

الجدير بالذكر أن بوراس أعلن امس الاثنين ،خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس، عن ترشح سيف الاسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

The post “بوراس” يكشف اسباب سحب الرقم الوطني من نجل القذافى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية