جبهة النضال الوطنى الليبى تعلن  الحداد على ضحايا العدوان الفرنسى

أعلنت جبهة النضال الوطنى، اليوم الثلاثاء، الحداد على ارواح ضحايا العدوان الفرنسى الذين سقطوا فى مارس 2011، جراء مهاجمة الطائرات المقاتلة الفرنسية دون إعلان حالة حرب وحدات عسكرية على حدود مدينة بنغازى.

وقالت الجبهة، في بيان لها، “إنه بعد هذه السنوات العجاف التي اوصلنا اليها ذلك العدوان ندعوا مواطنينا في بنغازي، وربوع الوطن الى إعلان يوم غدا يوما للحداد على هذا العدوان ،ونترحم فيه على أبناء القوات المسلحة أبناء الشعب الليبي الذين استشهدوا ملتزمين بأوامر القيادة لديهم ،وكان بإمكانهم النجاة باقتحام المدينة ،والانتشار فيها لتأمين أنفسهم كما ترحم على كل الذين قضوا في هذه الفتنة التي قادها برنارد ليفي الصهيوني” .

