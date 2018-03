المتوسط :

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، مع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية “سالم بن تاهية” آخر مستجدات انتخابات المجالس البلدية ، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

و تطرق الجانبان إلى بحث أوضاع البلديات التي لم تستكمل بعد انتخابات مجالسها البلدية، و كذلك العراقيل التي تواجه عمل اللجنة المركزية.

وأكد السراج على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا، مشيرا إلى أن انتخاب المجالس البلدية يؤكد الالتزام بالمسار الديمقراطي في البلاد.

و شدد السراج على اهمية دور البلديات وان الحكومة تعتمد خيار اللامركزية واعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، مؤكدا كونها الاقدر على تلمس احتياجات مواطنيها وخياراتهم.

و اصدر السراج ،في ختام اجتماعه، تعليماته إلى الجهات المختصة بتذليل كافة العراقيل التي تعيق عمل اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية وتوفير متطلبات عمل اللجنة ودعمها ماديا لتتمكن من استكمال أعمالها على اكمل وجه.

The post “السراج” يبحث مع “تاهية” آخر مستجدات انتخابات المجالس البلدية بمختلف المناطق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية