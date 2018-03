المتوسط:

قام مدير مديرية أمن بنغازي، العقيد سالم ماضي، بجولة تفقدية لأعمال الصيانة بمركز شرطة الصابري.

كما تفقد «ماضي»، أعمال الصيانة بمستشفى الجمهورية، ومكتب السجل المدني، ومقر الأهداف الحيوية.

وكانت الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الداخلية، أعلنت أنه من ضمن 15 مشروع التي لازالت قيد التنفيذ، مراكز الشرطة منها 5 مراكز شرطة، تم إنشاؤها بالكامل ، أما مركز شرطة الصابري نسبة الإنجاز به وصلت إلى 85%.

The post مدير أمن بنغازي يتفقد أعمال الصيانة بمركز شرطة الصابري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية