«الليبية للسلم والاغاثة» تنظم يوما ترفيهيا للمسنين

نظمت المنظمة الليبية للسلم والاغاثة، أمس الاثنين، يوم ترفيهي لدار الوفاء للعجزة والمسنين، بحضور عدد من منظمات ونشطاء المجتمع المدني طرابلس .

وأفادت المنظمة، في تدوينة لها على صفحة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن قيام بعض الحضور بإلقاء بعض الكلمات، خلال اليوم، من بينهما كلمة لمديرة دار الوفاء، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

و ثمنت المنظمة الجهود المبذولة من قبل منظمة نسيم الخير للأعمال الخيرية ومؤسسة الامل للدعم النفسي وجمعية أيدي الخير و عدد من العائلات الخيرية و كذلك فرقة أولاد بلادي من أجل أحياء هذا اليوم.

يذكر أن اليوم الترفيهي تم تحت إشراف المنظمة الليبية للسلم والرعاية والاغاثة طرابلس الكبرى.

