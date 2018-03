اعضاء اللجنه التحضيريه للمؤتمر الجامع الليبي الليبي يبحثون جدول أعماله بمدينه الخمس

المتوسط :

اجتمع اعضاء اللجنه التحضيريه للمؤتمر الجامع الليبي الليبي، أمس الاثنين، في مدينة الخمس لبحث جدول أعمال المؤتمر .

و استعرضت اللجنة عرض تعريفى لمؤتمر الوطنى الجامع ، ثم بحث لوثيقة المؤتمر وتقديم مقترحات من اجل الإعلاء بها و تقويتها فضلا عن قيامهم بتعديل بعض بنود جدول اﻻعمال

و حضر الاجتماع الذي تم برعاية المجلس البلدى الخمس، عدد من المؤسسات المدنية و الحقوقية و الاكاديمية فضلا عن بعض مكاتب البلدية و” الفاضل عبد الحفيظ” من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوطنى و” نعيمة سلامة” و” فوزية الحرارى” و” نجاح سلامة” لجنة التواصل للمؤتمر من الساحل الغربى والجبل.

