السويحلي يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس

أكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “بيتينا موشايد”، وقوف الإتحاد إلى جانب الشعب الليبي ودعمه لجهود تحقيق التوافق والإستقرار في البلاد.

و هنأت ” موشايد”، خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن السويحلى” بمقر المجلس في طرابلس، على سلامته والوفد المرافق له من الهجوم الغادر الذي تعرض له خلال توجهه لزيارة مدينة يفرن الأربعاء الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن “السويحلى” و “موشايد” ناقشا تطورات الوضع السياسي في ليبيا ومستجدات تعديل الإتفاق السياسي.

من جانبه دعا السويحلى إلى توحيد جهود المجتمع الدولي ضد التدخلات السلبية الخارجية في الشأن الليبي، لإنجاح مساعي الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة.

وأعرب السويحلى عن استعداد المجلس لاستئناف التواصل مع مجلس النواب للتوافق حول السلطة التنفيذية الجديدة، وفقًا لآليات عملية سريعة يتفق عليها الطرفان

وأكد السويحلى على دعمه لجهود توحيد المؤسسة العسكرية في إطار مؤسساتي يشمل كافة ضباط الجيش الليبي بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وبرعاية جميع الأطراف الليبية لكي تحظى هذه الجهود بالدعم المطلوب، ولقطع الطريق على التأثيرات الأجنبية على هذا الملف الحساس.

وشدد السويحلى على ضرورة التزام العسكريين باختصاصاتهم وصلاحياتهم، وتجنب الخوض في اختصاصات السلطة المدنية العليا في البلاد.

