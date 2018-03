“السويحلى” يناقش مع “العرفى” مستجدات ملف عودة نازحي بنغازي إلى ديارهم

المتوسط :

إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي”، بعميد بلدية بنغازي المُنتخب “طارق العُرفي” وأعضاء البلدية في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

و أفاد المكتب الإعلامى للمجلس الأعلى للدولة، أن الجانبان بحثا أوضاع نازحي ومُهجري بنغازي في المنطقة الغربية، وآخر مستجدات ملف عودة نازحي بنغازي والمنطقة الشرقية إلى ديارهم.

و قال السويحلى أن جلوس الأطراف الليبية على طاولة الحوار يعد أمر مرغوب يحظى بإجماع الليبيين، ولكن لا ينبغي أن يكون على حساب عدم احترام إرادة المواطنين الذين انتخبوا مجالس بلدية مدنية لإدارة شؤونهم المحلية، مُشددًا على رفض كافة محاولات عسكرة مؤسسات الدولة، وإصراره على ضرورة الإلتزام بمتطلبات الدولة المدنية.

