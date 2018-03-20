مسلحون يقتادون جمعة الأسطى لوجهة غير معلومة

قامت مجموعة مسلحة على تمام الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين باقتياد رئيس مجلس إدارة قناة العاصمة الفضائية المتوقفة عن البث منذ عملية فجر ليبيا (جمعة الأسطى) من منزله في حي الأندلس بطرابلس إلى وجهة غير معلومة حتى ساعة تحرير الخبر.

وبحسب الاتصالات التي أجرتها “بوابة افريقيا الإخبارية” فقد تضاربت الأنباء حول هوية المسلحين فمن قائل إنهم يتبعون كتيبة النواصي ومن قائل إنهم يتبعون كتيبة ثوار طرابلس، فيما فضلت الأجهزة الأمنية الرسمية عدم التعليق.

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