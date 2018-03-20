باشاغا ينتقد قرار الرئاسي إعفاء الغصري من منصبه

انتقد عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، قرار وزارة دفاع المجلس الرئاسي إعفاء العميد محمد الغصري من مهامه كناطق اعلامي باسم الوزارة.

باشاغا قال إن “العميد محمد الغصري ضابط في الجيش الليبي تحمل مسؤوليته بكل شجاعة ووطنية في قيادة العمليات الخاصة “البنيان المرصوص” لقتال داعش وتحرير مدينة سرت في وقت تخلي وتخلف الكثير من اقرانه عن تحمل هذه المسؤولية خوفا ورعبا من داعش وانتقامها”.

وأضاف باشاغا “حتى وإن جنح في تصريحه هل يجوز ان يعامل بهذه المعاملة، كنا ننتظر بيانات ادانة لعمليات الخطف الاخيرة وإذا بنا نتفاجأ لبيانات وقرارات تنحية لضباط حاربوا وتصدوا للإرهاب، في نظرنا هم ابطال وإن اختلفنا معهم في تقييمهم السياسي”.

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