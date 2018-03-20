الجدال يعلق على اجتماعات توحيد الجيش بالقاهرة

شكك عضو المجلس الانتقالي السابق عن مدينة العجيلات (المختار الجدال) اليوم الثلاثاء في جدوى اجتماعات القاهرة بين العسكريين الليبيين تحت مسمى توحيد الجيش قائلا “هو الجيش سيتوحد مع أي جيش؟”، مضيفا “في غرب البلاد هناك عدد من الجيوش، لا يسيطر عليها قيادة واحدة، وتتسلح بسلاح الدعم الخارجي، وتجبر السياسيين على تنفيذ أوامرها”.

واعتبر الجدال أن دور ضباط الجيش عن المنطقة الغربية في هذا الاجتماع هو “المماطلة وكسب الوقت فالعملية طالت، وفي الاصل هو جيش واحد”، مختتما بالقول “ضباط المنطقة الغربية لا يسيطرون على الأرض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية