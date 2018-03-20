ترحيب أممي بانعقاد الملتقى الثاني لعمداء ليبيا بطرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الملتقى الثاني لعمداء بلديات ليبيا في طرابلس يومي 18 و19 مارس معبّرة عن سرورها بالحضور الكبير للعمداء ومن مختلف المناطق الليبية.

وقالت البعثة في بيان نشرته على موقعها الرسمي انها تشجع جميع اللقاءات التي تجمع الأطراف الليبية بهدف إصلاح أحوال البلاد والجهود المبذولة في هذا المجال.

ودعت بعثة الأمم المتحدة الأطراف كافة الى التماس المسؤولية التاريخية للخروج بليبيا من الوضع الانتقالي إلى عهد المؤسسات المستقرة التي تستحقها البلاد.

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