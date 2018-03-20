إدارة البحث الجنائي تخلي أحد المقار التابع لوزارة الداخلية من مقتحميه في بنغازي

بنغازي 20 مارس 2018 (وال)- شنت دوريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة بنغازي أمس الإثنين، بحملة لاسترداد عدد من مقرات التابعة للدولة والتي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الخارجين على القانون .

وبحسب مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي ، فأن دوريات قسم الظواهر السلبية برئاسة الرائد عبد المنهم المهشهش تمكنت مع الغرفة الأمنية لتأمين بنغازي من إخلاء أحد المقار التابع لوزارة الداخلية من مقتحميه .

وتابع العرفي أن قوات دوريات قسم الظواهر السلبية سلمت المقر بعد استرداده إلى مركز شرطة الفويهات.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أن قوات قسم الظواهر السلبية قامت أيضاً بإخلاء أحد المقار التابع لوزارة الإعلام وتسلمه إلى الوزارة.

يذكر أن قوة تابعة لمكافحة الظواهر السلبية بالبحث الجنائي داهمت في وقت سابق، معسكر الدشم بمنطقة الصفصفة غرب بنغازي والذي قام بعض المواطنين بتوزيعه والاستيلاء عليه.

وطالب قسم مكافحة الظواهر المواطنين والأهالي بإيقاف البناء وبيع وتقسم الأراضي،ومراجعة الجهات المسؤولة.

يشار إلى أن دوريات تابعة لإدارة البحث الجنائي باشرت بمتابعه ميدانيه من رئيس قسم مكافحة الظواهر السلبية تطبيقاً لأوامر القيادة العامة وبتعليمات مباشرة من مدير عام البحث الجنائي المتضمنة وقف البناء والاعتداء على أملاك. (وال – بنغازي) هـ ع / ع م

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