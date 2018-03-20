بماذا طالب مؤتمر أنصار النظام الجماهيري الليبيين؟

دعا مؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبيين للوقوف صفا واحدا خلف الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، واصفا إياه بـ”المنقذ” لاستعادة ليبيا موحدة خالية من الإرهاب.

وأكد المؤتمر في بيان له أن العدوان الذي قام به حلف الناتو على الشعب الليبي جاء للتخلص من الرمز الزعيم الراحل معمر القذافي الذي خلص ليبيا من التبعية وحرر أفريقيا وبنى مجداً لليبيين وحافظ على سيادة ليبيا وسط طغيان القوى العظمى.

وقال البيان إن هذا العدوان الفج الذي حدث في 2011 من قبل الناتو بحجج واهية كان يهدف لضرب الجيش الليبي “العظيم” الذي شارك في حروب الكرامة ضد الكيان الصهيوني عام 1973م وتحرير أفريقيا من الاستعمار هو بدافع الانتقام والحقد الصهيوصليبي.

وأوضح المؤتمر أن من وصفه بـ”الإرهابي ساركوزي” أصدر أوامره للطيران الفرنسي بالبدء في العدوان، قبل أن ينعقد مجلس الأمن في سابقة تاريخية من أجل حماية الجماعات الإرهابية التي اختطفت شرق ليبيا وروعت المدنيين في مشهد وصفه بالمخزي كما جاء في البيان ، مؤكدة على أن تدخل الناتو وحلفاؤه كان لتدمير الدولة الليبية ومؤسساتها وتشريد شعبها .

ولفت البيان إلى أن هذا العدوان “الآثم” كان ضد شعب مسالم كان يتطلع لمستقبل واعد عبر مشاريع التنمية الشاملة هو إرهاب دولي مروع.

وطالب المؤتمر بفتح تحقيق دولي حول ملابسات هذا العدوان الهمجي الذي يدفع الشعب الليبي اليوم ثمنه من عوز وفقر وانتهاكات ونزوح وتهجير وسطوة المليشيات وإهدار الثروات.

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