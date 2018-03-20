البعثة الأممية ترحب باجتماع بلديات ليبيا الثاني

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باللقاء الثاني لعمداء بلديات ليبيا في طرابلس، مشيدة بالحضور “الكبير” للعمداء من مختلف المناطق الليبية.

ودعت البعثة، على حسابها الرسمي بتويتر، الاثنين، كافة الأطراف إلى التماس ما وصفته بـ “المسؤولية التاريخية”؛ للخروج بالبلاد من الوضع الانتقالي إلى عهد المؤسسات المستقرة، مشجعة جميع اللقاءات التي تجمع الليبيين وتهدف لإصلاح أحوال البلاد، بحسب البعثة.

يذكر أن اللقاء الثاني لعمداء بلديات ليبيا اختتم فعالياته، الاثنين، في طرابلس بمشاركة 107 ممثلين عن المجالس البلدية في ليبيا.

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