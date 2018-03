محمد الزياني يستلم مهام القائم بأعمال السفارة الليبية في السويد

استلم محمد يوسف الزياني القائم بالأعمال بالوكالة للسفارة الليبية بمملكة السويد مهام عمله يوم أمس الاثنين.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، أقيمت مراسم التسليم والاستلام بمقر السفارة بحضور الدبلوماسيين الليبيين والملحقين الفنيين بالسفارة.

وتتسم العلاقة بين مملكة السويد وليبيا بأنها إستراتيجية وتاريخية فالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين ترجع إلى بدايات القرن الثامن عشر فلقد كان للعاصمة طرابلس تمثيل دبلوماسي بالعاصمة ستوكهولم وبالمثل لمملكة السويد تمثيل دبلوماسي بالعاصمة طرابلس.

