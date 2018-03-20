النائب العام بطرابلس يعاقب سيف الإسلام

أفاد المتحدث باسم البرنامج الانتخابي لسيف الاسلام القذافي ” أيمن بوراس” قيام النائب العام في طرابلس، أمس الاثنين، بسحب بطاقة الرقم الوطني من نجل القذافي.

و أوضح “بوراس”، حسب صحيفة المتوسط أن السبب وراء سحب الهوية هو ظهور سيف الإسلام القذافي مجددا على المشهد السياسي في ليبيا ما تسبب في إحداث ربكة سياسية لدي بعض الأطراف، الأمر الذي دفع البعض إلى اتخاذ اجراءات وردود أفعال مضادة لا جدوي منها، مؤكدا على فشل مخططهم بقوله “”ولكنهم لن يفلحوا”.

الجدير بالذكر أن بوراس أعلن أمس الاثنين ،خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس، عن ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

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